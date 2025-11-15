Exposition photographique Salle de la Grange Châtellerault
Salle de la Grange 93 rue Jacques Prévert Targé Châtellerault Vienne
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15 2025-11-16
Exposition photographique annuelle du club . Thèmes Libres et Sujet imposé.
Invité : Didier Blanchard Sculpteur Récup et Suite … . Œuvres Mixtes (Bois, métal et divers matériels).
Entrée Gratuite 15 et 16 Novembre 2025 10h-12h 14h/18h
Salle de la Grange, 93 rue J. Prévert 86100 TARGE
copvienne86@gmail,com .
Salle de la Grange 93 rue Jacques Prévert Targé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine copvienne86@gmail.com
