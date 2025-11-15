Exposition photographique Salle de la Grange Châtellerault

Exposition photographique

Exposition photographique annuelle du club . Thèmes Libres et Sujet imposé.

Invité : Didier Blanchard Sculpteur Récup et Suite … . Œuvres Mixtes (Bois, métal et divers matériels).

Entrée Gratuite 15 et 16 Novembre 2025 10h-12h 14h/18h

Salle de la Grange, 93 rue J. Prévert 86100 TARGE

copvienne86@gmail,com .

