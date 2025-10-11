Exposition photographique Compagnons de vie Place de l’Église Saint-Sulpice-les-Feuilles

Place de l’Église Médiathèque Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Compagnons de vie est une exposition photographique réalisée par Céline Jacquinet une série en noir et blanc montre la présence au quotidien, l’affection et le partage. .

Place de l’Église Médiathèque Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 04 00 14

