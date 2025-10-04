Exposition photographique « Corps étranger » Ferrières-en-Gâtinais
L’exposition photographique « Corps étranger », regards croisés entre les patients de LADAPT Loiret et Lucile Chombart de Lauwe, une belle exposition à découvrir du 4 octobre au 14 novembre à la Galerie de l’Eclaircie à Ferrières .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Corps étranger » photographic exhibition
German :
Fotoausstellung « Corps étranger » (Fremdkörper)
Italiano :
Mostra fotografica « Corps étranger
Espanol :
Exposición fotográfica « Corps étranger
