Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Début : 2025-10-04

fin : 2025-11-14

2025-10-04

L’exposition photographique « Corps étranger », regards croisés entre les patients de LADAPT Loiret et Lucile Chombart de Lauwe, une belle exposition à découvrir du 4 octobre au 14 novembre à la Galerie de l’Eclaircie à Ferrières .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

