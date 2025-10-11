Exposition photographique Couleurs Atlas Rue André Grivet Magnac-Laval
Exposition photographique Couleurs Atlas Rue André Grivet Magnac-Laval samedi 11 octobre 2025.
Exposition photographique Couleurs Atlas
Rue André Grivet Médiathèque Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-11
Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Céline Jacquinet présente cette exposition de photos réalisées dans le massif du Haut-Atlas marocain de Ouarzazate à Merzouga offrant un regard sensible et intime sur ce magnifique site. .
Rue André Grivet Médiathèque Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 04 00 13
English : Exposition photographique Couleurs Atlas
German : Exposition photographique Couleurs Atlas
Italiano :
Espanol : Exposition photographique Couleurs Atlas
L’événement Exposition photographique Couleurs Atlas Magnac-Laval a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Pays du Haut Limousin