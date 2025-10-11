Exposition photographique Couleurs Atlas Rue André Grivet Magnac-Laval

Exposition photographique Couleurs Atlas Rue André Grivet Magnac-Laval samedi 11 octobre 2025.

Rue André Grivet Médiathèque Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-31

2025-10-11

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Céline Jacquinet présente cette exposition de photos réalisées dans le massif du Haut-Atlas marocain de Ouarzazate à Merzouga offrant un regard sensible et intime sur ce magnifique site.   .

Rue André Grivet Médiathèque Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 04 00 13 

