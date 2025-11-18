Exposition photographique Couleurs d’Afrique Australe Salle des fêtes, parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Exposition photographique Couleurs d’Afrique Australe

Salle des fêtes, parc de l'Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-18

Exposition photographique Couleurs d’Afrique Australe 2025 et faune de nos jardins meusiens en partenariat avec Michel Parisot.

Venez admirer nos superbes clichés ! Vous pourrez également soutenir les actions éducatives de PERI NAUA en Namibie depuis plus de 20 ans micro-projets d’accompagnement à la scolarité (écoles maternelles, bibliothèque de quartier, centre culturel) par l’achat d’artisanat local.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des fêtes, parc de l'Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

English :

Couleurs d?Afrique Australe 2025 photo exhibition and wildlife from our Meuse gardens, in partnership with Michel Parisot.

Come and admire our superb photos! You can also support PERI NAUA?s educational actions in Namibia for over 20 years: micro-projects to support schooling (nursery schools, local library, cultural center) through the purchase of local handicrafts.

Free admission.

German :

Fotoausstellung Couleurs d’Afrique Australe 2025 und Fauna unserer Gärten im Departement Meus in Zusammenarbeit mit Michel Parisot.

Besuchen Sie uns und bewundern Sie unsere tollen Bilder! Sie können auch die Bildungsmaßnahmen von PERI NAUA in Namibia seit über 20 Jahren unterstützen: Mikroprojekte zur Unterstützung des Schulbesuchs (Kindergärten, Stadtteilbibliothek, Kulturzentrum) durch den Kauf von lokalem Kunsthandwerk.

Eintritt frei.

Italiano :

Mostra fotografica Couleurs d’Afrique Australe 2025 (Colori dell’Africa australe 2025) e fauna selvatica dei nostri giardini della Mosa, in collaborazione con Michel Parisot.

Venite ad ammirare le nostre splendide foto! Potete anche sostenere le iniziative educative di PERI NAUA in Namibia, in corso da oltre 20 anni: microprogetti a sostegno della scolarizzazione (scuole materne, biblioteca locale, centro culturale) attraverso l’acquisto di prodotti di artigianato locale.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Exposición fotográfica Couleurs d’Afrique Australe 2025 (Colores de África Austral 2025) y fauna de nuestros jardines del Mosa, en colaboración con Michel Parisot.

Venga a admirar nuestras magníficas fotos También puede apoyar las iniciativas educativas de PERI NAUA en Namibia, que funcionan desde hace más de 20 años: microproyectos de apoyo a la escolarización (guarderías, biblioteca local, centro cultural) mediante la compra de artesanía local.

La entrada es gratuita.

