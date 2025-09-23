Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI) Les Heures Claires Istres

Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI) Les Heures Claires Istres mardi 23 septembre 2025.

Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI)

Du 23/09 au 10/10/2025 du lundi au vendredi.

Vernissage le mardi 23 septembre 2025 à 18h hall de la MPT. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-23

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-09-23

L’atelier photo de la Maison Pour Tous vous propose une exposition photographique collective « Coup de cœur »

.

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

English :

The Maison Pour Tous photo workshop presents a collective photographic exhibition entitled « Coup de c?ur »

German :

Das Fotoatelier des Maison Pour Tous präsentiert Ihnen eine kollektive Fotoausstellung « Coup de c?ur »

Italiano :

Il laboratorio fotografico Maison Pour Tous organizza una mostra collettiva di fotografie intitolata « Coup de c’ur »

Espanol :

El taller de fotografía Maison Pour Tous organiza una exposición colectiva de fotografías titulada « Coup de cœur »

L’événement Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI) Istres a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Istres