Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI) Les Heures Claires Istres
Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI) Les Heures Claires Istres mardi 23 septembre 2025.
Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI)
Du 23/09 au 10/10/2025 du lundi au vendredi.
Vernissage le mardi 23 septembre 2025 à 18h hall de la MPT. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-23
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-09-23
L’atelier photo de la Maison Pour Tous vous propose une exposition photographique collective « Coup de cœur »
.
Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com
English :
The Maison Pour Tous photo workshop presents a collective photographic exhibition entitled « Coup de c?ur »
German :
Das Fotoatelier des Maison Pour Tous präsentiert Ihnen eine kollektive Fotoausstellung « Coup de c?ur »
Italiano :
Il laboratorio fotografico Maison Pour Tous organizza una mostra collettiva di fotografie intitolata « Coup de c’ur »
Espanol :
El taller de fotografía Maison Pour Tous organiza una exposición colectiva de fotografías titulada « Coup de cœur »
L’événement Exposition photographique « Coups de coeur » par l’atelier photo de la MPT (GEPI) Istres a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Istres