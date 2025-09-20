Exposition photographique dans un lieu de culte protestant Église protestante Haguenau

Exposition photographique dans un lieu de culte protestant Église protestante Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Exposition photographique dans un lieu de culte protestant 20 et 21 septembre Église protestante Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Décourvez l’exposition photographique à l’occasion des 130 ans de ce temple de garnison de style néo-gothique, construit entre 1893 et 1895.

Présentation des vitraux de Tristan Ruhlmann illustrant la vie du Christ (1949).

Église protestante 42 rue Capito, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est http://www.ville-haguenau.fr Après 1871, l’afflux massif des soldats et fonctionnaires, originaires d’Allemagne et en majorité protestants, aboutit à la création d’une paroisse militaire en 1883.

L’église est de style néo-gothique, d’après les plans de l’architecte du contingent. Le parti de distribution des espaces répond aux besoins de la nombreuse communauté.

Après la Première Guerre mondiale, l’église est devenue le lieu de culte de la paroisse protestante haguenovienne.

L’église protestante a obtenu le label « Église verte » en regard de son engagement pour le respect de la Terre et de ses habitants.

Décourvez l’exposition photographique à l’occasion des 130 ans de ce temple de garnison de style néo-gothique, construit entre 1893 et 1895.

© 2008-2025 jds.fr