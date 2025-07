Exposition photographique de Anne Ka et Patrice Valette au Village Fromager Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-15

2025-08-01

Le Village Fromager vous invite à venir découvrir l’exposition photographique de Anne Ka et Patrice Valette du 1er au 15 août 2025.

Visite de l’exposition aux horaires d’ouverture de la fromagerie. Entrée gratuite.

Livarot 42 rue du Général Leclerc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 48 20 10 visite@graindorge.fr

English : Exposition photographique de Anne Ka et Patrice Valette au Village Fromager Livarot

The Village Fromager invites you to discover the photographic exhibition by Anne Ka and Patrice Valette from August 1 to 15, 2025.

Visit the exhibition during the cheese dairy’s opening hours. Free admission.

German : Exposition photographique de Anne Ka et Patrice Valette au Village Fromager Livarot

Das Käsedorf lädt Sie ein, die Fotoausstellung von Anne Ka und Patrice Valette vom 1. bis 15. August 2025 zu besuchen.

Besuchen Sie die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Käserei. Eintritt frei.

Italiano :

Il Village Fromager vi invita a scoprire la mostra fotografica di Anne Ka e Patrice Valette dal 1° al 15 agosto 2025.

Visitate la mostra durante gli orari di apertura del caseificio. Ingresso libero.

Espanol :

El Village Fromager le invita a descubrir la exposición fotográfica de Anne Ka y Patrice Valette del 1 al 15 de agosto de 2025.

Visite la exposición durante el horario de apertura de la quesería. Entrada gratuita.

