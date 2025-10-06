Exposition photographique de Bernard Reignier « De l’image au rêve » Mamers

Exposition photographique de Bernard Reignier « De l’image au rêve »

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Exposition des photographies de Bernard Reignier

Peindre avec la lumière

Manceau de naissance, Bernard Reignier découvre la photographie au cours de ses études secondaires auprès d’un amateur passionné. Depuis 2006 à la suite d’une rencontre fortuite dans les jardins de Giverny, il dédie sa pratique à la représentation du mouvement et cherche à donner de la vie a ses photographies.

Lors de la prise de vue, il mime la gestuelle du peintre et imprime du mouvement à l’appareil. Dans son déplacement, le capteur exploite la luminosité de la forme et crée une infinité d’images superposées et imbriquées les unes dans les autres que notre œil est capable de relire en restituant ainsi la dynamique initiale. Le réel et l’irréel se confondent. Il ne s’agit plus de montrer ou de démontrer mais d’inciter au rêve.

Je cherche à retrouver les gestes du peintre en utilisant mon appareil photographique comme un pinceau. Lors de la prise de vue, c’est le mouvement imprimé à l’appareil qui va redonner à l’image un peu de vie et de dynamisme et l’impression d’un travail pictural avec de véritables coup de pinceau. Ce n’est pas la réalité, mais un instantané pris dans la réalité. Chacun peut y voir ce qu’il veut parce qu’elles sont faites pour rêver.

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 6 au 29 octobre 2025

– Entrée libre –

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Fermé les mardis et dimanches. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

