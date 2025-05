Exposition photographique de David H. « Never say never again » retour au Burning Man – Lens, 16 mai 2025 07:00, Lens.

Pas-de-Calais

Exposition photographique de David H. « Never say never again » retour au Burning Man 5 rue de la paix Lens Pas-de-Calais

Début : 2025-05-16

fin : 2025-06-15

2025-05-16

Vernissage le premier soir de l’ouverture de l’exposition

Cette exposition s’adresse aux curieux, aux passionnés de photographies, de la nature, de l’écologie, de découverte, de paysage,… .

5 rue de la paix

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 49 32 70 47

English :

Vernissage on the first evening of the exhibition opening

German :

Vernissage am ersten Abend der Ausstellungseröffnung

Italiano :

Inaugurazione la prima sera della mostra

Espanol :

Vernissage la primera noche de la inauguración de la exposición

