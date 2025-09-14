Exposition photographique De Gaulle et la Bretagne La Baule-Escoublac

Exposition photographique De Gaulle et la Bretagne

place de la victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

A l’occasion des 80 ans de la Libération de la France et de la Victoire de 1945, les villes de la Baule-Escoublac et les départements du Finistère et du Morbihan ont eu recours aux expertises de Paris Match pour concevoir et produire l’exposition photographique “De Gaulle et la Bretagne, De Gaulle ha Breizh” une conception grand format, itinérante en Bretagne, déployée dès le 7 mai sur la place de la Victoire, à La Baule-Escoublac.

Charles de Gaulle et la Bretagne un lien indéfectible

Paimpont, Carantec, Sein, Maquis de Saint-Marcel, Nantes… et tant d’autres sites bretons marquent l’histoire familiale du Général et celle de la France pendant et au lendemain de la seconde guerre mondiale. On compte 9 voyages officiels du Général entre 1958 et 1969, il est le seul président de la Ve république à avoir parcouru le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Bretagne historique et ainsi rendre compte de la conception gaullienne de la Bretagne. On n’oubliera pas de sitôt les paroles prononcées par le Général en langue bretonne, le 2 février 1969, à Quimper, lors de sa dernière apparition publique…

Fidèle témoin de son époque, le magazine Paris Match, couvre bon nombre de ces déplacements officiels et raconte l’histoire de la France à travers ces reportages en photo, la ferveur systématique de la population à la venue du chef de l’État dans leurs villes.

27 clichés de cette exposition ne témoignent pas seulement des stigmates de la guerre en Bretagne. Solidement attachée à son patrimoine régional, la Bretagne est fière des prouesses technologiques, impulsées par le Général. Du radôme de Pleumeur-Bodou à l’Île Longue, base secrète des sous-marins nucléaires et jusqu’au lancement du paquebot France à Saint-Nazaire, elles se déploient sur son territoire.

Une exposition photographique sur mesure

En étroite collaboration avec les villes de la Baule-Escoublac et Vannes ainsi que les départements du Finistère et du Morbihan, Patrick Mahé, ancien directeur général de rédaction de Paris Match, Marc Brincourt, commissaire d’exposition et Michel Maïquez, ancien directeur artistique de Paris Match, ont bâti un dispositif en plein air à découvrir cette année, en accès libre, du 7 mai au 30 septembre sur la place de la Victoire à la Baule-Escoublac. Un parcours photo exceptionnel : des tirages photos grand format accompagnés de légendes volontairement informatives, traduites par l’OFIS (Office public de langue bretonne), et, accessible en flashant un QRCode, le discours de Quimper le dernier grand discours prononcé par Charles de Gaulle en tant que président de la République française, le 2 février 1969. .

place de la victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

