Exposition photographique de Maxime Ledru Voyage onirique Amiens

Exposition photographique de Maxime Ledru Voyage onirique

23 Place Notre Dame Amiens Somme

Début : 2026-01-30

fin : 2026-03-29

2026-01-30

Originaire des Hauts-de-France, Maxime Ledru, 24 ans, pratique la photographie en amateur depuis plusieurs années. Avec Voyage Onirique, Maxime Ledru invite le public à un parcours photographique à la fois mystérieux et poétique. Passionné par l’histoire de l’art, il s’inspire notamment des courants du romantisme et du surréalisme, et de figures emblématiques telles que René Magritte.

English :

Maxime Ledru, a 24-year-old native of Hauts-de-France, has been an amateur photographer for several years. With Voyage Onirique, Maxime Ledru invites the public on a mysterious and poetic photographic journey. With a passion for art history, he draws his inspiration from the currents of Romanticism and Surrealism, and emblematic figures such as René Magritte.

