Exposition photographique de Michel Hirsch Baie, Terre & Mémoire Lumières de Picardie Amiens

Exposition photographique de Michel Hirsch Baie, Terre & Mémoire Lumières de Picardie

23 Place Notre Dame Amiens Somme

Début : 2025-11-28

fin : 2026-01-18

Michel Hirsch explore les relations entre matière, lumière et mémoire en proposant une traversée poétique de la Picardie.

Ses photographies aériennes de la Baie de Somme, réalisées depuis un ULM, révèlent un paysage en mouvement permanent.

Les marées y tracent des formes presque calligraphiques, tandis que la lumière sculpte la terre et fait émerger une abstraction née du réel.

Ses paysages terrestres prolongent cette recherche artistique champs, bois et marais dialoguent dans un équilibre délicat entre force et fragilité, silence et lumière.

En contrepoint, les images capturées dans l’ancienne manufacture de velours Cosserat à Amiens rappellent la mémoire ouvrière, les gestes disparus et la présence persistante de la matière industrielle.

Le temps, visible dans l’usure, devient témoin d’une identité patrimoniale en transformation.

Entre ciel et terre, nature et patrimoine, Michel Hirsch compose ainsi un regard profondément poétique sur un territoire en métamorphose — un hommage à la lumière picarde, à la beauté fragile du monde et à la mémoire de ce qui s’efface.

Lauréat de plusieurs prix et distinctions, son travail a été salué pour sa sensibilité et sa maîtrise de la lumière.

Exposition visible du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 18 janvier 2026 à l’Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens Métropole 23 place Notre-Dame.

• Du lundi au samedi 9h30 18h (y compris jours fériés)

• Le dimanche 10h 12h et 14h 17h

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

Entrée gratuite.

23 Place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.Com

English :

Michel Hirsch explores the relationship between matter, light and memory in a poetic journey through Picardy.

His aerial photographs of the Baie de Somme, taken from a microlight, reveal a landscape in constant motion.

The tides trace almost calligraphic forms, while the light sculpts the earth and brings out an abstraction born of reality.

His terrestrial landscapes continue this artistic quest: fields, woods and marshes converse in a delicate balance between strength and fragility, silence and light.

As a counterpoint, images captured in the former Cosserat velvet factory in Amiens recall the memory of workers, the gestures that have disappeared and the persistent presence of industrial materials.

Time, visible in the wear and tear, becomes witness to a heritage identity in transformation.

Between sky and earth, nature and heritage, Michel Hirsch composes a deeply poetic look at a territory in metamorphosis? a tribute to Picardy’s light, to the fragile beauty of the world and to the memory of what is fading away.

Winner of several awards and distinctions, his work has been hailed for its sensitivity and mastery of light.

Exhibition on view from Friday, November 28, 2025 to Sunday, January 18, 2026 at the Amiens Métropole Convention and Visitors Bureau 23 place Notre-Dame.

? Monday to Saturday: 9:30 am ? 6pm (including public holidays)

? Sunday: 10am ? 12h and 14h ? 17h

Closed on December 25th and January 1st.

Free admission.

German :

Michel Hirsch erforscht die Beziehungen zwischen Materie, Licht und Erinnerung, indem er eine poetische Reise durch die Picardie vorschlägt.

Seine Luftaufnahmen der Baie de Somme, die er von einem Ultraleichtflugzeug aus gemacht hat, offenbaren eine Landschaft in ständiger Bewegung.

Die Gezeiten zeichnen fast kalligraphische Formen, während das Licht die Erde formt und eine aus der Realität entstandene Abstraktion hervorbringt.

Seine Landschaften setzen diese künstlerische Suche fort: Felder, Wälder und Sümpfe treten in einen Dialog in einem delikaten Gleichgewicht zwischen Kraft und Zerbrechlichkeit, Stille und Licht.

Als Kontrapunkt dazu erinnern die in der ehemaligen Samtmanufaktur Cosserat in Amiens aufgenommenen Bilder an das Gedächtnis der Arbeiter, an verschwundene Gesten und die anhaltende Präsenz des industriellen Materials.

Die Zeit, sichtbar in der Abnutzung, wird zum Zeugen einer patrimonialen Identität im Wandel.

Zwischen Himmel und Erde, Natur und Kulturerbe komponiert Michel Hirsch so einen zutiefst poetischen Blick auf ein Gebiet in Metamorphose ? eine Hommage an das Licht der Picardie, die zerbrechliche Schönheit der Welt und die Erinnerung an das, was vergeht.

Seine Arbeit wurde mit mehreren Preisen und Auszeichnungen bedacht und für seine Sensibilität und seine Beherrschung des Lichts gelobt.

Die Ausstellung ist von Freitag, dem 28. November 2025, bis Sonntag, dem 18. Januar 2026, im Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens Métropole 23 place Notre-Dame zu sehen.

? Montag bis Samstag: 9:30 ? 18 Uhr (einschließlich Feiertage)

? Sonntags: 10 Uhr ? 12 Uhr und 14 Uhr ? 17 Uhr

Geschlossen am 25. Dezember und 1. Januar.

Freier Eintritt.

Italiano :

Michel Hirsch esplora il rapporto tra materia, luce e memoria in un viaggio poetico attraverso la Piccardia.

Le sue fotografie aeree della Baie de Somme, scattate da un ultraleggero, rivelano un paesaggio in costante movimento.

Le maree tracciano forme quasi calligrafiche, mentre la luce scolpisce la terra e fa emergere un’astrazione che nasce dalla realtà.

I suoi paesaggi terrestri sono un’estensione di questa ricerca artistica: campi, boschi e paludi interagiscono in un delicato equilibrio tra forza e fragilità, silenzio e luce.

In contrappunto, le immagini catturate nell’ex fabbrica di velluto Cosserat di Amiens richiamano la memoria degli operai, i gesti scomparsi e la presenza persistente del materiale industriale.

Il tempo, visibile nell’usura, diventa testimone di un patrimonio identitario in trasformazione.

Tra cielo e terra, natura e patrimonio, Michel Hirsch crea una visione profondamente poetica di una regione in metamorfosi, un omaggio alla luce della Piccardia, alla fragile bellezza del mondo e alla memoria di ciò che sta svanendo.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, il suo lavoro è stato acclamato per la sensibilità e la padronanza della luce.

La mostra è in programma da venerdì 28 novembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026 presso l’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Amiens Métropole 23 place Notre-Dame.

? Dal lunedì al sabato: dalle 9.30 alle 18.00 (compresi i giorni festivi) 18.00 (compresi i giorni festivi)

? Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 12.00 e 14.00-17.00

Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Ingresso libero.

Espanol :

Michel Hirsch explora la relación entre materia, luz y memoria en un viaje poético por Picardía.

Sus fotografías aéreas de la bahía de Somme, tomadas desde un ultraligero, revelan un paisaje en constante movimiento.

Las mareas trazan formas casi caligráficas, mientras que la luz esculpe la tierra y hace surgir una abstracción nacida de la realidad.

Sus paisajes terrestres son una prolongación de esta investigación artística: campos, bosques y marismas interactúan en un delicado equilibrio entre fuerza y fragilidad, silencio y luz.

Como contrapunto, las imágenes captadas en la antigua fábrica de terciopelo Cosserat de Amiens evocan la memoria de los trabajadores, los gestos desaparecidos y la presencia persistente del material industrial.

El tiempo, visible en el desgaste, se convierte en testigo de una identidad patrimonial en transformación.

Entre cielo y tierra, naturaleza y patrimonio, Michel Hirsch crea una visión profundamente poética de una región en metamorfosis… un homenaje a la luz de Picardía, a la frágil belleza del mundo y a la memoria de lo que se desvanece.

Ganador de varios premios y galardones, su obra ha sido aclamada por su sensibilidad y su dominio de la luz.

La exposición podrá visitarse del viernes 28 de noviembre de 2025 al domingo 18 de enero de 2026 en la Oficina de Turismo y Congresos de Amiens Métropole 23 place Notre-Dame.

? De lunes a sábado: 9.30 h ? 18.00 h (festivos incluidos)

? Domingo: de 10.00 a 12h y de 14h a 17h

Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Entrada gratuita.

