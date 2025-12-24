Exposition photographique de Serge Vincenti Tierra Andina. Pérou, Bolivie, Le Chenal Porspoder

Exposition photographique de Serge Vincenti Tierra Andina. Pérou, Bolivie, Le Chenal Porspoder vendredi 6 février 2026.

–

Date :
Début : 2026-02-06 11:00:00
fin : 2026-03-01 22:00:00

Date(s) :
2026-02-06

Pour cette nouvelle exposition, Serge Vincenti nous invite sur les Hautes Terres, en nous proposant une approche profondément humaine et parfois intimiste du peuple des Andes, parfois troublante, toujours émouvante.   .

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 54 36 

