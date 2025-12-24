Exposition photographique de Serge Vincenti Tierra Andina. Pérou, Bolivie, Le Chenal Porspoder

Exposition photographique de Serge Vincenti Tierra Andina. Pérou, Bolivie

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder Finistère

Début : 2026-02-06 11:00:00

fin : 2026-03-01 22:00:00

2026-02-06

Pour cette nouvelle exposition, Serge Vincenti nous invite sur les Hautes Terres, en nous proposant une approche profondément humaine et parfois intimiste du peuple des Andes, parfois troublante, toujours émouvante. .

+33 2 98 89 54 36

