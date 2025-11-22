Exposition photographique | Décors de conte Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

Exposition photographique | Décors de conte

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente

Début : Lundi 2025-11-22

fin : 2025-12-18

À l’approche des fêtes de fin d’année, promenons-nous au milieu des décors de conte, de Martine Olivier.

English :

As the festive season approaches, let’s take a stroll through Martine Olivier’s fairytale settings.

German :

Wenn die Weihnachtszeit naht, sollten wir einen Spaziergang inmitten der Märchenkulissen von Martine Olivier machen.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, facciamo una passeggiata tra le ambientazioni fiabesche di Martine Olivier.

Espanol :

Ahora que se acercan las fiestas, demos un paseo por los escenarios de cuento de hadas de Martine Olivier.

