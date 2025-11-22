Exposition photographique | Décors de conte Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente
Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente Charente
Début : Lundi 2025-11-22
fin : 2025-12-18
À l’approche des fêtes de fin d’année, promenons-nous au milieu des décors de conte, de Martine Olivier.
English :
As the festive season approaches, let’s take a stroll through Martine Olivier’s fairytale settings.
German :
Wenn die Weihnachtszeit naht, sollten wir einen Spaziergang inmitten der Märchenkulissen von Martine Olivier machen.
Italiano :
Con l’avvicinarsi delle festività, facciamo una passeggiata tra le ambientazioni fiabesche di Martine Olivier.
Espanol :
Ahora que se acercan las fiestas, demos un paseo por los escenarios de cuento de hadas de Martine Olivier.
