Exposition photographique « Des êtres sans importance » de Jean-Louis Courtinat à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris mardi 30 septembre 2025.

À travers cette exposition, le photographe Jean-Louis Courtinat pose un regard intime et digne sur des seniors longtemps restés à la rue, aujourd’hui relogés dans des hôtels sociaux avec le soutien des Petits Frères des Pauvres.

Pendant plusieurs années, il a pris le temps d’aller à leur rencontre, dans leur chambre, dans un café, sans autre intention que celle d’écouter. L’artiste a su ainsi créer un espace de confiance, où l’image permet d’ouvrir au dialogue, et où le portrait devient un geste de reconnaissance.

Avec cette série, Jean-Louis Courtinat continue son travail engagé de témoin du social, dans la lignée des reportages qu’il consacre depuis quarante ans aux personnes précaires. Une exposition à la fois sobre et puissante qui nous fait changer de regard sur les seniors isolés.

Jean-Louis Courtinat

Vernissage de l’exposition le mardi 14 octobre 2025 à 18h30.

La Fabrique de la Solidarité accueille l’exposition « Des êtres sans importance » de Jean-Louis Courtinat jusqu’en janvier 2026.

Du lundi 29 septembre 2025 au vendredi 30 janvier 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

gratuit Tout public.

La Fabrique de la Solidarité 8, rue de la Banque 75002 Paris

fabrique-solidarite@paris.fr https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite https://www.facebook.com/lafabriquedelasolidarite