Exposition photographique des jeunes créateurs de la Mission Locale Lillebonne 24 juin 2025 07:00

Seine-Maritime

Exposition photographique des jeunes créateurs de la Mission Locale Rue couverte de l’Hôtel de Ville Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-24

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-06-24

Les jeunes du Groupement des créateurs de la Mission Locale vous invitent à découvrir une série de clichés mettant en lumière leur créativité grâce à des portraits et des mises en scène. Cette exposition valorise la diversité de leurs savoir-faire et de leurs univers artistiques, qu’ils soient en création de vêtements, d’accessoires, de dessins ou d’objets artisanaux. Une belle occasion d’entrevoir leurs nombreux talents, en photographie mais aussi en artisanat.

Exposition, visible en mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 samedi de 9h à 12h.

Les jeunes du Groupement des créateurs de la Mission Locale vous invitent à découvrir une série de clichés mettant en lumière leur créativité grâce à des portraits et des mises en scène. Cette exposition valorise la diversité de leurs savoir-faire et de leurs univers artistiques, qu’ils soient en création de vêtements, d’accessoires, de dessins ou d’objets artisanaux. Une belle occasion d’entrevoir leurs nombreux talents, en photographie mais aussi en artisanat.

Exposition, visible en mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 samedi de 9h à 12h. .

Rue couverte de l’Hôtel de Ville

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition photographique des jeunes créateurs de la Mission Locale

The young people of the Mission Locale?s Groupement des Créateurs invite you to discover a series of photographs highlighting their creativity through portraits and staged scenes. The exhibition showcases the diversity of their skills and artistic universes, whether in clothing design, accessories, drawings or handicrafts. It’s a great opportunity to catch a glimpse of their many talents, both in photography and craftsmanship.

Exhibition on display at the Town Hall, Monday to Friday, 9am to 12pm and 1:30pm to 5:30pm Saturday, 9am to 12pm.

German :

Die Jugendlichen des Groupement des créateurs de la Mission Locale laden Sie ein, eine Reihe von Fotos zu entdecken, die ihre Kreativität durch Porträts und Inszenierungen hervorheben. Diese Ausstellung zeigt die Vielfalt ihres Know-hows und ihrer künstlerischen Welten, ob sie nun Kleidung, Accessoires, Zeichnungen oder handwerkliche Gegenstände entwerfen. Eine gute Gelegenheit, einen Blick auf ihre zahlreichen Talente zu werfen, sowohl in der Fotografie als auch im Kunsthandwerk.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr im Rathaus zu sehen, samstags von 9 bis 12 Uhr.

Italiano :

I giovani del Groupement des Créateurs della Mission Locale vi invitano a scoprire una serie di fotografie che mettono in risalto la loro creatività attraverso ritratti e scene di posa. La mostra mette in evidenza la diversità delle loro capacità e dei loro mondi artistici, che si tratti di abiti, accessori, disegni o oggetti di artigianato. È una grande opportunità per dare un’occhiata ai loro numerosi talenti, sia nella fotografia che nell’artigianato.

La mostra può essere visitata presso il Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 il sabato, dalle 9.00 alle 12.00.

Espanol :

Los jóvenes del Groupement des Créateurs de la Mission Locale le invitan a descubrir una serie de fotografías que ponen de relieve su creatividad a través de retratos y escenificaciones. La exposición muestra la diversidad de sus habilidades y sus mundos artísticos, ya sea diseñando ropa, accesorios, dibujos o manualidades. Es una gran oportunidad para echar un vistazo a sus múltiples talentos, tanto en fotografía como en artesanía.

La exposición puede visitarse en el Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00 y de 13.30 a 17.30, y los sábados, de 9.00 a 12.00.

L’événement Exposition photographique des jeunes créateurs de la Mission Locale Lillebonne a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine