Exposition photographique d’Irene Doria Impressions contemporaines Bonnétable

Exposition photographique d’Irene Doria Impressions contemporaines

1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-28

2025-08-30

Exposition photographique artistique d’Irene Doria

Toutes réflexions faites…

Irene Doria ne photographie pas un sujet frontalement ; elle le capte par le détour de sa réflexion aqueuse, frémissante d’un vibrato toujours perceptible. Paysages, silhouettes éthérées, maisons lacustres ou abstractions liquéfiées exsudent de ses eaux amniotiques pour aboutir sous nos yeux en de poétiques visions qui invitent le spectateur à la rêverie. A l’évidente réalité d’une image, Irene Doria nous offre en opposition son envers chargé d’évocation suggestive. Eternel éphémère, pour toujours inversé dans une fragilité ténue que l’artiste a su saisir en triomphant des aléas du hasard. Dans un monde durement matérialiste, elle ouvre une fenêtre sur un univers sensible et instable où par la simple grâce d’un reflet fugace, elle amortit la brutalité de notre environnement. L’éloquence de l’indicible face à un quotidien têtu et prosaïque. Sa créativité nous invite à ‘une lecture en miroir’ du monde qui nous entoure, explorant une réalité fuyante que ses clichés ont néanmoins saisis au vol dans leur vérité relative.

De l’antique ‘Camera obscura’ jusqu’à la photographie moderne, les artistes ont toujours tenté de fixer un sujet, d’abord servilement puis plus librement avec tous les effets possibles que propose la photo.

Si les peintres ont utilisé la photographie pour réaliser certaines de leurs œuvres, Irene Doria inverse le processus pour nous donner avec ses photos une nouvelle picturalité, figurative ou abstraite avec ses anamorphoses aquatiques et dont la seule clé est notre regard. »

Jean Palermo, préface du livre Impressions Contemporaines

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Bonnétable (Jardin Potager) du 30 août au 28 septembre 2025 Entrée libre –

Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h. .

1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Photographic art exhibition by Irene Doria

German :

Künstlerische Fotoausstellung von Irene Doria

Italiano :

Mostra fotografica di Irene Doria

Espanol :

Exposición de arte fotográfico de Irene Doria

