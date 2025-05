EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DU CPCG – Castelnau-de-Guers, 13 juin 2025 07:00, Castelnau-de-Guers.

Hérault

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DU CPCG Avenue de Marseillan Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-16

Date(s) :

2025-06-13

L’exposition annuelle du Club Photo de Castelnau de Guers se tiendra à la Maison du Peuple de Castelnau de Guers du 13 au 16 juin 2025.

Exposition photographique du Club Photo de Castelnau de Guers

Du 13 au 16 juin 2025 à la Maison du Peuple

Entrée libre 10h30-12h et 14h30-18h30

Venez nombreux ! .

Avenue de Marseillan

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 88 19 clubphoto.cg@gmail.com

English : CPCG PHOTO EXHIBITION

The annual exhibition of the Castelnau de Guers Photo Club will be held at the Maison du Peuple in Castelnau de Guers from June 16 to 19, 2023.

German :

Die Jahresausstellung des Fotoclubs Castelnau de Guers findet vom 16. bis 19. Juni 2023 in der Maison du Peuple in Castelnau de Guers statt.

Italiano :

La mostra annuale del Foto Club Castelnau de Guers si terrà presso la Maison du Peuple di Castelnau de Guers dal 13 al 16 giugno 2025.

Espanol :

La exposición anual del Foto Club de Castelnau de Guers se celebrará en la Maison du Peuple de Castelnau de Guers del 16 al 19 de junio de 2023.

