Exposition photographique du hall Hommage à Jean-Bernard Gueneau – Centre Culturel des Carmes Langon 18 juin 2025 07:00

Gironde

Exposition photographique du hall Hommage à Jean-Bernard Gueneau Centre Culturel des Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-06-18

Avec cette exposition, le Centre culturel des Carmes rend hommage à Jean-Bernard Gueneau, photographe fidèle et discret, disparu récemment.

Pendant plus de 15 ans, Jean-Bernard a accompagné la programmation des Carmes avec constance et passion. À chaque représentation, il était là, pour capter les instants clés, l’atmosphère unique du spectacle vivant. Son travail constitue aujourd’hui une mémoire visuelle précieuse pour le service culturel de la Ville.

Photographe attentif et exigeant, il partageait chaque fin de saison une sélection de ses clichés dans une exposition très attendue et appréciée. En ce mois de juin, nous avons souhaité lui rendre hommage avec une rétrospective non exhaustive de son travail. Elle clôt une collaboration de longue date, marquée par la rigueur, la sensibilité et une grande qualité artistique. .

Centre Culturel des Carmes 8 Cours des Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

