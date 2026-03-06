Exposition photographique Échappatoire cours de l’Europe Royan

Exposition photographique Échappatoire

cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan Charente-Maritime

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-12

2026-03-30

Dans le tumulte du quotidien, chacun cherche sa brèche, son souffle le GPPR propose une exposition qui explore ces instants à travers une série de photographies empreintes de sensibilité et vivantes.

English :

In the hustle and bustle of everyday life, we all search for our breathing space: the GPPR presents an exhibition that explores these moments through a series of sensitive, lively photographs.

