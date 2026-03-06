Exposition photographique Échappatoire cours de l’Europe Royan
Exposition photographique Échappatoire
cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-03-30
Dans le tumulte du quotidien, chacun cherche sa brèche, son souffle le GPPR propose une exposition qui explore ces instants à travers une série de photographies empreintes de sensibilité et vivantes.
cours de l’Europe Galerie Louis Simon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 31 20 95 president.gppr@gmail.com
English :
In the hustle and bustle of everyday life, we all search for our breathing space: the GPPR presents an exhibition that explores these moments through a series of sensitive, lively photographs.
