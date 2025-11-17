Exposition photographique Et au milieu coule la Bourbince Bibliothèque Roger Denux, Maison éclusière Écuisses
La bibliothèque a le plaisir d’accueillir l’exposition photographique Et au milieu coule la Bourbince du 17 novembre au 13 décembre 2025. 18 photos prises sur le territoire du bassin versant de la Bourbince. Elles expliquent le cycle de l’eau et les enjeux liés à l’eau.
Une animation de présentation de l’exposition sera proposé le mardi 18 novembre 2025 à 17h30, suivie du verre de l’amitié. L’animation est assurée par le CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement).
Exposition réalisée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince. .
