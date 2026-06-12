Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare
Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare dimanche 2 août 2026.
Sare
Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan
Parc municipal Suharriaga Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
À travers ses photographies lumineuses, FANFAN révèle l’âme sensible de Sare maisons, eau, paysages et mémoires se mêlent dans un parcours artistique entre passé et présent.
À l’entrée du parc, présentation de l’exposition + 2 QR codes un pour télécharger le catalogue de l’exposition et le second pour télécharger un jeu de questions/réponses utilisable directement sur smartphone, avec tirage au sort le 17 août et remise de cadeaux. .
Parc municipal Suharriaga Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 44 80 33 fanfanplasticienne@gmail.com
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English : Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan
L’événement Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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