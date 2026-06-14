Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare lundi 3 août 2026.

Sare

Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan

Parc municipal Suharriaga Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :

2026-08-03

À travers ses photographies lumineuses, FANFAN révèle l’âme sensible de Sare maisons, eau, paysages et mémoires se mêlent dans un parcours artistique entre passé et présent.

À l’entrée du parc, présentation de l’exposition + 2 QR codes un pour télécharger le catalogue de l’exposition et le second pour télécharger un jeu de questions/réponses utilisable directement sur smartphone, avec tirage au sort le 17 août et remise de cadeaux. .

Parc municipal Suharriaga Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 44 80 33 fanfanplasticienne@gmail.com

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English : Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan

L’événement Exposition photographique et immersive l’âme de Sare vue par Fanfan Sare a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de Tourisme Pays Basque