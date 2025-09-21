Exposition photographique et performances dansées au Colombier médiéval Le Colombier Créteil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La compagnie NKG investit le colombier de Créteil pour une exposition photographique et une performance de danse contemporaine accompagnée de chant, spécialement adaptée pour les Journées européennes du partrimoine 2025.

Les deux danseuses et chorégraphes Emiliy Regen et Elodie Allary, vous proposent un duo féminin empreint de force douce, de fluidité et d’intensité dans l’écrin du colombier médiéval pour un voyage méditatif.

Un évènement proposé par la ville de Créteil en partenariat avec l’association Les Amis de Créteil.

Le Colombier 17-19 Villa du Petit-Parc 94000 Créteil Créteil 94000 Échat – Champeval Val-de-Marne Île-de-France

Ancien colombier du manoir seigneurial de Créteil, édifié à la fin du XIVe siècle. En 1672, le colombier devient propriété de l'Hôtel-Dieu. Déplacé en 1972, il a été restauré suivant les dessins de Viollet-le-Duc, par la Société d'Histoire et d'Archéologie « Les Amis de Créteil ». Il comporte une salle basse avec « pied » et une salle « haute » tapissée de boulins à laquelle on accède par un escalier pris dans l'épaisseur du mur.

©NKG_Dance_Company