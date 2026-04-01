Exposition photographique extérieure club photo DPI Maison des Produits du Terroir et de la Cherrueix

Cherrueix

Exposition photographique extérieure club photo DPI

Maison des Produits du Terroir et de la 11 Route des Salines Cherrueix Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-08-13 13:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Jusqu’au 27 septembre 2026, découvrez l’exposition Le territoire de la Baie dans toutes ses richesses en plein air, installée devant la Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie à Cherrueix.

Le club photo DPI, association basée à Dol-de-Bretagne, rassemble 25 passionnés de tous âges et horizons. À travers leurs clichés, ils mettent en lumière toute la richesse et la diversité du territoire de la Baie.

Une belle occasion pour venir admirer des photos inspirantes d’artistes locaux et (re)découvrir la Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie.

En accès libre Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie, 11 route de la Saline, 35120 Cherrueix.

Tél. 02 99 80 84 79 06 48 99 28 44

Mail maisonduterroir@ccdol-baiemsm.bzh tourisme@ccdol-baiemsm.bzh .

Maison des Produits du Terroir et de la 11 Route des Salines Cherrueix 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 84 79

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L’événement Exposition photographique extérieure club photo DPI Cherrueix a été mis à jour le 2026-05-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel