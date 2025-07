Exposition photographique « Faune sauvage » Maison Garonne Boé

Ces photographies sont le reflets de la passion photographique de Michel Bergalasse pour la faune sauvage, captée dans son milieu naturel. Exposition en entrée libre. Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h à la Maison de Garonne.

Ce travail photographique est une invitation à venir admirer la faune qui niche, s’abreuve ou chasse. Ces photographies sont le reflets de la passion photographique de Michel Bergalasse pour la faune sauvage, captée dans son milieu naturel.

Vendredi 18 juillet à 18h00 Vernissage de l’exposition photographique “Faune sauvage” de Michel Bergalasse

Exposition en entrée libre du 18 juillet au 31 octobre 2025.

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h à la Maison de Garonne. .

Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Exposition photographique « Faune sauvage »

These photographs reflect Michel Bergalasse’s photographic passion for wildlife, captured in its natural environment. Free admission. Tuesday to Sunday, 10am to 12:30pm and 1:30pm to 6pm at the Maison de Garonne.

German : Exposition photographique « Faune sauvage »

Diese Fotografien spiegeln Michel Bergalasses fotografische Leidenschaft für Wildtiere wider, die in ihrer natürlichen Umgebung eingefangen wurden. Ausstellung bei freiem Eintritt. Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr im Maison de Garonne.

Italiano :

Queste fotografie riflettono la passione fotografica di Michel Bergalasse per la fauna selvatica, catturata nel suo ambiente naturale. Ingresso libero alla mostra. Da martedì a domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18 presso la Maison de Garonne.

Espanol : Exposition photographique « Faune sauvage »

Estas fotografías reflejan la pasión fotográfica de Michel Bergalasse por la vida salvaje, captada en su entorno natural. Entrada gratuita a la exposición. De martes a domingo, de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00 en la Maison de Garonne.

