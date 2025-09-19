Exposition photographique : « Fontaines et lavoirs du Val d’Oise » par F. Vuillemet Maison de l’éducation et des loisirs Courdimanche

Exposition photographique : « Fontaines et lavoirs du Val d’Oise » par F. Vuillemet Maison de l’éducation et des loisirs Courdimanche vendredi 19 septembre 2025.

Exposition de prhotographies de François Vuillemet pour découvrir ou redécouvrir les fontaines et lavoirs du Val-d’Oise.

Maison de l’éducation et des loisirs 64 boulevard des Chasseurs 95800 Courdimanche Courdimanche 95800 Val-d’Oise Île-de-France

F. Vuillemet