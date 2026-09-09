Exposition photographique « Jardins cultivés – Rêves partagés », Hôtel Ragueneau, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition photographique « Jardins cultivés – Rêves partagés » 18 – 20 septembre Hôtel Ragueneau Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Salons d’expression photographique de La Mémoire de Bordeaux Métropole proposent des expositions de photographies anciennes et contemporaines consacrées à Bordeaux et à son agglomération. À travers un thème commun aux villes de la métropole, ils offrent un regard original sur l’évolution des territoires au fil du temps.

Jardins cultivés, rêves partagés

Cette exposition retrace l’évolution des jardins collectifs à Bordeaux et dans la métropole, du début du XXe siècle à nos jours. Les photographies d’archives des jardins ouvriers dialoguent avec les séries réalisées par huit photographes partis à la découverte des jardins partagés de Bordeaux et des communes environnantes. Chacun livre son regard sur un espace cultivé qu’il a choisi, capturant son atmosphère à travers des paysages, des plantes, des arbres, des légumes, des fruits et, surtout, celles et ceux qui les font vivre.

À travers 126 photographies, l’exposition explore la diversité des jardins collectifs et leurs multiples fonctions. Au-delà de leur vocation nourricière, ces lieux apparaissent comme des espaces d’apprentissage, de bien-être, de créativité et de convivialité, où se tissent des liens entre voisins, amis, familles et habitants d’un même quartier.

Un montage audiovisuel réunissant les témoignages d’historiens, de sociologues et de jardiniers complète le parcours et apporte un éclairage sur les enjeux et les évolutions de ces espaces de partage.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Hôtel Ragueneau 71, rue du Loup 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 31 03 99 38 http://mbordeauxm.fr Ancien hôtel des archives municipales de Bordeaux tram A et B Hôtel de Ville

Les Salons d’expression photographique de La Mémoire de Bordeaux Métropole sont des expositions de photographies anciennes et contemporaines sur Bordeaux et son agglomération. Ils proposent une d’un …

© Simona Camarasu / MBM