Exposition Photographique » Là où naissent les étoiles »

Route de l’Isle Chapelle Saint-Jacques Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-08-25 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:30:00

2025-08-25

Découvrez l’Exposition Photographique Immersive

« Là où naissent les étoiles »



Plongez dans un univers où la photographie devient une passerelle vers le chemin de la vie en soi



Rejoignez-nous pour une expérience unique, un voyage poètique où chaque image capture les liens invisibles et où Les sons de la nature accompagnent votre visite pour illuminer ces doux moments.



Cette exposition tresse un fil symbolique entre les âmes, les racines et les transformations intérieures.



C’est une invitation à ralentir, à porter un regard attentif et à ressentir profondément cette sensation d’émerveillement.



Au programme



Exposition Photographies où la magie se révèle, célébrant les connexions humaines et naturelles

Activités & ateliers Rencontres avec des intervenants passionnés, vos étoiles pour une journée.

Coin découvertes & Concerts Espaces immersifs où vos sens seront au coeur du collectifs .

Route de l’Isle Chapelle Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 61 01 87 10

