Exposition photographique : la vie du quartier de Rozégat Chapelle Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas

Exposition photographique : la vie du quartier de Rozégat Chapelle Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas samedi 20 septembre 2025.

Exposition photographique : la vie du quartier de Rozégat 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Guénolé Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez différents clichés anciens retraçant la vie du quartier de Rozégat mais aussi l’environnement de la chapelle Saint-Guénolé.

Organisée par l’association Les Amis du Breuriez de Rozégat

Chapelle Saint-Guénolé 340 route de Kerthomas 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

Journées européennes du patrimoine 2025

Association Les Amis du Patrimoine – Plougastel