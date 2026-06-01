Exposition photographique « La vision de la fleur de près », Giardino Botanico del Monte Arci, Masullas

Exposition photographique « La vision de la fleur de près » Samedi 6 juin, 10h00 Giardino Botanico del Monte Arci Oristano

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

L’association culturelle Traggera nous offre une expérience immersive dans un monde coloré. Une exposition photographique pour découvrir les fleurs vues de près, tout près! Les détails et la présence des insectes qui vivent immergés dans tant de beauté.

Giardino Botanico del Monte Arci Via Cappuccini 59, 09090 Masullas Masullas 09090 Oristano Sardegna +39 3891777100 Le « Jardin Botanique du Mont Arci » est un important point de référence en ce qui concerne la conservation, la protection, la valorisation et la diffusion de quelques-uns des aspects les plus importants et significatifs d’une zone naturelle d’une valeur particulière telle que le territoire du Mont Arci. Un autre objectif fondamental, de caractère paysager, culturel et urbanistique, que l’on a voulu atteindre avec le Jardin Botanique est celui de requalifier et valoriser une zone à grande valeur historique et artistique appartenant à l’ancien Couvent des Capucins (datant du XVIIe siècle), contribuant à la réalisation d’un PÔLE ENVIRONNEMENTAL ET NATURALISTE d’une excellence absolue dans le domaine régional. Dans le même contexte, en plus du jardin botanique qui occupe une superficie d’environ 14.000 mètres carrés, il y a le géomusée Monte Arci, le musée d’histoire naturelle AQUILEGIA, de grands espaces d’exposition pour l’organisation d’expositions et d’événements culturels.

L’association culturelle Traggera nous offre une expérience immersive dans un monde coloré. Une exposition photographique pour découvrir les fleurs vues de près, tout près! Les détails et la présence

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