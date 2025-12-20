Exposition photographique Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-31

2026-01-06

Exposition photographique Villes et campagnes , par le PCP (Prigonrieux Club Photos).   .

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04  mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

