Exposition photographique Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin mardi 6 janvier 2026.
Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne
Gratuit
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-31
2026-01-06
Exposition photographique Villes et campagnes , par le PCP (Prigonrieux Club Photos). .
Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr
