Exposition photographique L’art du cyclisme Brou

Chapelle Saint-Marc Office de Tourisme Brou Eure-et-Loir

Exposition de photographies de Marie Van Ingelgem au Bureau d’Information Touristique de Brou. Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique.

Je m’appelle Marie Van Ingelgem et si vous me croisez, il y a de grandes chances que vous pensiez immédiatement à deux choses le vélo et la photo. Parce que c’est tout simplement mon ADN. Ma vie tourne autour de ces deux passions. Le vélo m’a aidé à étancher ma soif d’aventure et m’a appris le dépassement de soi à travers la résilience du corps. La photo m’a donné le regard, la sensibilité et la capacité de raconter des histoires en images. Quand les deux se rencontrent, c’est une évidence c’est la fusion parfaite du meilleur des deux mondes, et je me sens entière. Aujourd’hui, je mets cette passion au service d’événements sportifs. J’ai notamment la chance de travailler pour la Ligue Nationale de Cyclisme, qui me fait confiance pour valoriser les plus belles compétitions. .

Chapelle Saint-Marc Office de Tourisme Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 01 12 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Exhibition of photographs by Marie Van Ingelgem at the Brou Tourist Information Office. Exhibition on view during regular opening hours of the Tourist Information Office.

German :

Fotoausstellung von Marie Van Ingelgem im Touristeninformationsbüro in Brou. Die Ausstellung ist während der üblichen Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsbüros zu sehen.

Italiano :

Mostra di fotografie di Marie Van Ingelgem presso l’Ufficio informazioni turistiche di Brou. La mostra può essere visitata durante i normali orari di apertura dell’Ufficio informazioni turistiche.

Espanol :

Exposición de fotografías de Marie Van Ingelgem en la Oficina de Turismo de Brou. La exposición puede visitarse en la Oficina de Turismo durante el horario habitual de apertura.

