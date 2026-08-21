Exposition photographique « Le moulin à travers le temps », Moulin de la Rouzique, Couze-et-Saint-Front

Informations pratiques

Exposition photographique « Le moulin à travers le temps » 19 et 20 septembre Moulin de la Rouzique Dordogne

Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes en situation de handicap, les demandeurs d’emploi et les étudiants.

Les recettes sont dédiées à la sauvegarde d’un élément du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

• Exposition avec des photos actuelles et anciennes du Moulin à papier. Accessible librement pendant les heures d’ouverture du moulin.

• Atelier de cyanotype : ce procédé, resté marginal dans l’histoire de la photographie, est basé sur une réaction photochimique simple. Cette discipline a séduit les artisites avec ses délicats coloris bleutés. Atelier d’initiation ouvert à tous en fin de visite. Repartez avec votre propre création !

• Visites guidées du moulin : découvrez les étapes de la fabrication du papier. Votre guide présentera également les spécificités du savoir faire papetier artisanal d’un moulin à papier.

Samedi : 14h30 16h30 / Dimanche : 10h30 – 14h – 15h30 – 17h

• Dimanche : découverte des métiers, savoir-faire et initiatives qui contribuent à préserver le savoir faire papetier inscrit au patrimoine culturel immatériel. La papetière fera des démonstrations de son travail.

Moulin de la Rouzique Route de Varennes, 24150 Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 24 36 16 http://moulin-rouzique.com/ Le moulin de la Rouzique date de 1530 et se situe sur les bords de la Couze. Il fait partie des treize moulins à papier installés près de cette rivière. Couze devint alors le berceau de la papeterie périgordine.

Il cessa sa production en 1993. Après des années de restauration, le moulin de la Rouzique est aujourd’hui en état de marche.

Ce moulin perpétue la tradition du papier réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton depuis le XVIe siècle. Couze et Saint-Front a abrité à la fin du XIXe siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques kilomètres du cours d’eau appelé la Couze.

Depuis 2008, l’association « Au Fil du Temps » s’est vue confier la gestion de ce site chargé d’histoire. Les visiteurs peuvent aujourd’hui le visiter et remonter le temps pour comprendre le processus de fabrication du papier chiffon et réaliser leur propre feuille personnalisée.

On y trouve également un musée du papier ainsi qu’une boutique spécialisée.

• Exposition avec des photos actuelles et anciennes du Moulin à papier. Accessible librement pendant les heures d’ouverture du moulin.

© Au fil du temps