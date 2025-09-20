Exposition photographique : « L’eau, source de vies » Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Exposition photographique : « L’eau, source de vies » 20 et 21 septembre Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Embarquez pour un périple visuel à travers les sept bassins hydrographiques français, où l’eau, source de vies, dessine les territoires. Cette exposition vous est proposée par les agences de l’eau à l’occasion de leurs 60 ans. Elle invite à découvrir la diversité saisissante de ces paysages et à explorer les récits qui se cachent derrière chaque onde et chaque rivage.

Une invitation à la réflexion : « Nous avons choisi de vous présenter notre regard sur l’eau selon trois piliers : la beauté naturelle, la vie humaine et la biodiversité. Ils ont été notre boussole pour réaliser des photographies cohérentes et qui communiquent entre elles. À travers ces photographies, nous espérons instaurer un dialogue : chaque image est une invitation à réfléchir sur la place de l’eau dans notre monde. Comment coexiste-t-elle avec la vie ? Quel rôle joue-t-elle dans les paysages que nous habitons ou que nous observons ? Nous vous laissons découvrir ce parcours photographique, avec l’espoir que ces images puissent non seulement émerveiller, mais aussi sensibiliser chacun d’entre nous à l’importance de préserver cette ressource vitale. Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes rencontrées dans le cadre de ce projet pour leurs précieuses informations, leurs guidages sur le terrain, qui ont nourri notre inspiration. »

Charlotte Moutier & Benjamin Gremen (Instapades Studio)

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est 03 87 35 02 20 https://www.archeo57.com https://www.mosl.fr/fr/fiche-sit/sites-passionnement-moselle/f947000844_parc-archeologique-europeen-de-bliesbruck-reinheim;https://www.facebook.com/ParcarcheologiqueeuropeendeBliesbruckReinheim Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc archéologique européen de Bliesbruck–Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande, fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C. Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine, avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux, ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la princesse de Reinheim.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Charlotte Moutier & Benjamin Gremen (Instapades Studio)