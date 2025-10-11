Exposition photographique Les agriculteurs du futur Médiathèque Bellac

Exposition photographique Les agriculteurs du futur Médiathèque Bellac samedi 11 octobre 2025.

Exposition photographique Les agriculteurs du futur

Médiathèque 12 Place du Palais Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Regards sur l’agriculture en Basse-Marche . Christophe Goussard a donné la parole aux jeunes agriculteurs d’aujourd’hui. Avec un objectif rendre la parole aux femmes et aux hommes qui travaillent la terre, pour partager leur quotidien, leur représentation du monde paysan et leur vision de l’avenir. .

Médiathèque 12 Place du Palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 69 33

English : Exposition photographique Les agriculteurs du futur

German : Exposition photographique Les agriculteurs du futur

Italiano :

Espanol : Exposition photographique Les agriculteurs du futur

L’événement Exposition photographique Les agriculteurs du futur Bellac a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Pays du Haut Limousin