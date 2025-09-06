Exposition photographique « Les chantiers de la Presqu’île de Crozon » Camaret-sur-Mer

Exposition photographique « Les chantiers de la Presqu'île de Crozon »

Camaret-sur-Mer

2025-09-06

2025-09-21

Longtemps portés par la pêche langoustière, les chantiers de construction navale du port de Camaret-sur-Mer voient leurs activités se réduire au milieu des années 60.

Le chantier d’Albert Péron, créé après-guerre par son père Louis, n’échappe pas à cette crise. Pour survivre, il doit faire preuve d’adaptation. Par chance, la renommée du chantier lui permet de remplir son carnet de commandes caseyeurs, goémoniers, fileyeurs et autres chalutiers remplaceront les mauritaniens désormais abandonnés sur le sillon.

Pour témoigner de cette époque révolue, la ville de Camaret-sur-Mer présente du 06 au 21 septembre 2025 sur le Sillon, site historique de l’ancien chantier Péron, une exposition photographique inédite réalisée par Philippe Saudreau en 1980 lors de la construction d’un caseyeur destiné à Jersey.

Une autre série axé sur le chantier Stipon du Fret vient compléter cette rétrospective.

Gratuit.

Du 06 au 21 septembre

En semaine, tous les après-midis de 13h30 à 18h.

Les weekends de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. .

Cabane noire, Le Sillon Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 14 89 34 79

