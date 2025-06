Exposition photographique Les Pyrénées, le temps d’une traversée – Espace culturel du Pays de Nay Nay 16 juillet 2025 14:00

Pyrénées-Atlantiques

26 Place du Marcadieu
Nay
Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-31

2025-07-16

Exposition photographique de Jean Lavigne.

Paysages d’une marche sur une haute route de l’Orhy au Canigou

Partir, vagabonder, aller d’une vallée à une autre, d’un col à un autre, d’un pic à un autre… A l’arrivée un cheminement, un itinéraire construit au gré du temps, du vent, des pluies, des brumes, dans une grande diversité de paysages. Chaque traversée est unique, d’une réalité éphémère. Être en montagne, le plus haut possible ! La haute montagne pyrénéenne est au cœur de cette traversée, aérienne et exigeante.

Accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Mardi 10h00-13h00, Mercredi 10h00-18h00, Jeudi 16h00-18h00, Vendredi 14h00-19h00, Samedi 10h00-17h00 et Dimanche et Lundi Fermé. .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

