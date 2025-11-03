Exposition photographique Loches
Exposition photographique Loches lundi 3 novembre 2025.
Exposition photographique
Rue Picois Loches Indre-et-Loire
Début : 2025-11-03
fin : 2026-01-03
Mae West a dit “la ligne courbe est la ligne la plus jolie d’un point à un autre.”
« Courbes » est le thème de cette exposition annuelle et traditionnelle visible au sein de l’hôtel de ville.
Rue Picois Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 19 50 contact@cpcl.fr
English :
Mae West once said: ?the curved line is the prettiest line from one point to another?
« Curves » is the theme of this traditional annual exhibition on view in the town hall.
German :
Mae West sagte: « Die gekrümmte Linie ist die schönste Linie von einem Punkt zu einem anderen »
« Kurven » ist das Thema dieser jährlichen, traditionellen Ausstellung, die im Rathaus zu sehen ist.
Italiano :
Mae West diceva: « La linea curva è la linea più bella da un punto all’altro »
« Curve » è il tema di questa mostra annuale e tradizionale in programma nel Municipio.
Espanol :
Mae West dijo: ?la línea curva es la línea más bonita de un punto a otro
« Curvas » es el tema de esta exposición anual y tradicional que se exhibe en el Ayuntamiento.
