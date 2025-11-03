Exposition photographique Loches

Exposition photographique Loches lundi 3 novembre 2025.

Exposition photographique

Rue Picois Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-11-03

Mae West a dit “la ligne courbe est la ligne la plus jolie d’un point à un autre.”

« Courbes » est le thème de cette exposition annuelle et traditionnelle visible au sein de l’hôtel de ville.

Rue Picois Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 19 50 contact@cpcl.fr

English :

Mae West once said: ?the curved line is the prettiest line from one point to another?

« Curves » is the theme of this traditional annual exhibition on view in the town hall.

German :

Mae West sagte: « Die gekrümmte Linie ist die schönste Linie von einem Punkt zu einem anderen »

« Kurven » ist das Thema dieser jährlichen, traditionellen Ausstellung, die im Rathaus zu sehen ist.

Italiano :

Mae West diceva: « La linea curva è la linea più bella da un punto all’altro »

« Curve » è il tema di questa mostra annuale e tradizionale in programma nel Municipio.

Espanol :

Mae West dijo: ?la línea curva es la línea más bonita de un punto a otro

« Curvas » es el tema de esta exposición anual y tradicional que se exhibe en el Ayuntamiento.

