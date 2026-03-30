Exposition photographique Luminances par un collectif d’artistes TARBES Tarbes

Exposition photographique Luminances par un collectif d’artistes

TARBES 44 bis rue Abbé Torné Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-04-24

L’exposition Luminances , à travers une sélection de clichés en couleur et en noir et blanc, invite le spectateur à parcourir des lieux animés ou abandonnés, des paysages lointains, des instants volés, où chaque image révèle une histoire, une émotion, une rencontre.

Venez découvrir les oeuvres de Philippe Abadie Christian Bidaux Patrick Godeau Muriel Migeon Ludovic Rossi Latapie.

Exposition à découvrir le vendredi de 17h à 20h ainsi que le week-end de 15h à 19h.

.

TARBES 44 bis rue Abbé Torné Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie photographie-e@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through a selection of color and black & white shots, the Luminances exhibition invites the viewer to explore animated or abandoned places, distant landscapes, stolen moments, where each image reveals a story, an emotion, an encounter.

Come and discover the works of Philippe Abadie ? Christian Bidaux ? Patrick Godeau ? Muriel Migeon ? Ludovic Rossi Latapie.

Exhibition open Fridays from 5pm to 8pm and weekends from 3pm to 7pm.

L’événement Exposition photographique Luminances par un collectif d’artistes Tarbes a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Tarbes|CDT65