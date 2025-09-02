EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE MAISON DE LA NATURE Lattes

Après l’été, cap sur la rentrée ! découvrez nos actualités de septembre

NOUVEAUX HORAIRES

Du 1er septembre 2025 au 28 février 2026

SENTIERS GRAINS DE MÉJEAN TAMARIS

les sentiers sont en libre accès

MAISON DE LA NATURE

Ouverte du mardi au vendredi 14h 17h

Weekends et vacances scolaires 14h 18h

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DU 2 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE

LES ECHOS DU MÉJEAN

PAR KARIM GIBARD

La Maison de la Nature accueille l’exposition photographique Les échos du Méjean , qui met en lumière la richesse et la beauté du site protégé des étangs du Méjean. À travers l’œil du photographe Karim Gibard, partez à la rencontre des paysages lagunaires, de la faune et de la flore typique de ce milieu naturel unique.

Une invitation à ralentir, à observer, à ressentir…

Rencontre avec le photographe le samedi 6 septembre à partir de 14h.

ANIMATION

ESCAPADE DÉCOUVERTE Balade guidée

Dimanche 21 septembre 2025, 9h30 12h

Équipés de jumelle et longue-vue, venez explorer la faune et la flore caractéristiques des milieux humides. En famille ou entre amis.es, partez à la découverte du site naturel protégé du Méjean !

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE

04 67 22 12 44

TARIFS

Adultes 5 €

Enfants 3-17 ans 3 €

Moins de 3 ans gratuit .

Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr

English :

Come and discover the many photographic exhibitions at the Maison de la Nature in Lattes throughout the year!

Until August 31, 2025, come and admire the « Serpents, du mythe à la réalité? exhibition all along the Grains de Méjean trail in the protected natural site of Méjean and in the Maison de la Nature.

German :

Entdecken Sie das ganze Jahr über die zahlreichen Fotoausstellungen im Maison de la Nature de Lattes!

Bis zum 31. August 2025 können Sie die Ausstellung « Schlangen, vom Mythos zur Realität » entlang des Pfades « Grains de Méjean » im Naturschutzgebiet Méjean und im Maison de la Nature bewundern.

Italiano :

Dopo l’estate, è tempo di tornare a scuola! Scoprite tutte le nostre novità a settembre

Espanol :

Venga a descubrir las numerosas exposiciones fotográficas de la Maison de la Nature de Lattes a lo largo de todo el año

Hasta el 31 de agosto de 2025, venga a admirar la exposición « Serpientes, del mito a la realidad » a lo largo del sendero de Grains de Méjean, en el paraje natural protegido de Méjean y en la Maison de la Nature.

