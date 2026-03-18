Exposition photographique métiers d’art de Saintes et de Saintonge Hostellerie Salle de l’Étoile Saintes

Exposition photographique métiers d’art de Saintes et de Saintonge

Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-01

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-01

Les photographes du Photo Club SNCF de Saintes ont visité les ateliers des artisans d’art pour saisir la beauté de leur création et la virtuosité de leur savoir-faire.

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Hostellerie Salle de l’Étoile Accès par le parvis de la Médiathèque Mitterand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

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English :

Photographers from the SNCF Photo Club de Saintes visited the workshops of craftsmen to capture the beauty of their creations and the virtuosity of their skills.

L’événement Exposition photographique métiers d’art de Saintes et de Saintonge Saintes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge