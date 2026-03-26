Exposition photographique Oiseaux, entre pose et envol Bibliothèque Bordes

Exposition photographique Oiseaux, entre pose et envol

Bibliothèque 27 Avenue Gaston Fébus Bordes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-20

Une invitation à découvrir la beauté, la grâce et la diversité de ces créatures ailées.

16 photographes de l’Atelier Photographique du Pays de Nay ont uni leurs talents pour offrir une vision multiple et sensible de ces êtres qui peuplent nos cieux, nos forêts et nos paysages.

Entre portraits intimistes et scènes dynamiques, cette exposition célèbre la richesse de la nature et l’art de la photographie.

Laissez-vous transporter par ces clichés qui, au-delà de leur esthétique, nous rappellent l’importance de préserver ces messagers de la biodiversité. .

Bibliothèque 27 Avenue Gaston Fébus Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Exposition photographique Oiseaux, entre pose et envol

L’événement Exposition photographique Oiseaux, entre pose et envol Bordes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay