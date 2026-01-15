Exposition photographique Paysâmes de Johanne Gicquel Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Exposition photographique Paysâmes de Johanne Gicquel
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2026-01-16
fin : 2026-02-25
Paysâmes photographies d’une ex-paysanne
Johanne Gicquel a été paysanne et boulangère 10 ans de sa vie, puis elle a eu envie de raconter le métier, dans les champs, au fournil.
Elle a depuis quitté l’agriculture… Du besoin de témoigner de la vie agricole est né Paysâmes.
Animations proposées autour de l’exposition
Médiathèque Vernissage de l’exposition et dédicace le vendredi 16 janvier à 18h.
Salle des fêtes Spectacle Mon père avait 3 vaches dimanche 18 janvier à 17h.
Médiathèque Causerie autour du monde agricole le vendredi 23 janvier à 18h.
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
