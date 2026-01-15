Exposition photographique Paysâmes de Johanne Gicquel Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Exposition photographique Paysâmes de Johanne Gicquel

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Paysâmes photographies d’une ex-paysanne

Johanne Gicquel a été paysanne et boulangère 10 ans de sa vie, puis elle a eu envie de raconter le métier, dans les champs, au fournil.

Elle a depuis quitté l’agriculture… Du besoin de témoigner de la vie agricole est né Paysâmes.

Animations proposées autour de l’exposition

Médiathèque Vernissage de l’exposition et dédicace le vendredi 16 janvier à 18h.

Salle des fêtes Spectacle Mon père avait 3 vaches dimanche 18 janvier à 17h.

Médiathèque Causerie autour du monde agricole le vendredi 23 janvier à 18h.

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

