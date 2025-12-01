Exposition photographique Regards Paysages d’ici et d’ailleurs Espace Franquin Angoulême
Exposition photographique Regards Paysages d’ici et d’ailleurs Espace Franquin Angoulême lundi 1 décembre 2025.
Exposition photographique Regards Paysages d’ici et d’ailleurs
Espace Franquin 2 Bd Berthelot Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-01
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-01
Le club photo d’Angoulême vous invite à venir visiter son exposition 2025 Regards, Paysages d’ici et d’ailleurs .
.
.
Espace Franquin 2 Bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine mailingaf16@orange.fr
English :
The Angoulême Photo Club invites you to visit its 2025 Regards exhibition, Paysages d’ici et d’ailleurs .
.
L’événement Exposition photographique Regards Paysages d’ici et d’ailleurs Angoulême a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême