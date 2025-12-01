Exposition photographique Regards Paysages d’ici et d’ailleurs Espace Franquin Angoulême

Exposition photographique Regards Paysages d’ici et d’ailleurs

Espace Franquin 2 Bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-01

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-01

Le club photo d’Angoulême vous invite à venir visiter son exposition 2025 Regards, Paysages d’ici et d’ailleurs .

.

.

Espace Franquin 2 Bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine mailingaf16@orange.fr

English :

The Angoulême Photo Club invites you to visit its 2025 Regards exhibition, Paysages d’ici et d’ailleurs .

.

L’événement Exposition photographique Regards Paysages d’ici et d’ailleurs Angoulême a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême