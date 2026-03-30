Exposition photographique Secret Gardens chez Livres Books & Co

11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-04-05

Photographies de Chris Collister.

Depuis des décennies, Chris Collister est fasciné par les recoins cachés ou négligés des jardins, qui en disent bien plus long sur leur passé que ceux qui sont soignés, ordonnés et impeccablement entretenus

Photographies de Chris Collister.

Depuis des décennies, Chris Collister est fasciné par les recoins cachés ou négligés des jardins, qui en disent bien plus long sur leur passé que ceux qui sont soignés, ordonnés et impeccablement entretenus. Ainsi, dans la lutte perpétuelle entre le jardinier et la nature, le photographe aime que la nature ait le dessus. Cette exposition retrace sa relation photographique avec certains de ces jardins en Grande-Bretagne et en Europe, au cours des 40 dernières années.

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11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77

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English :

Photographs by Chris Collister.

For decades, Chris Collister has been fascinated by the hidden or neglected nooks and crannies of gardens, which tell far more about their past than those that are neat, tidy and impeccably maintained

L’événement Exposition photographique Secret Gardens chez Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot