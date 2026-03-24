Exposition photographique Souvenir de Djibouti

Bureau d’Information Touristique Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez Djibouti à travers le regard unique de Jean-Michel Pelletier, dont le témoignage photographique entre 1977 et 1979 capture avec intensité un territoire hors du commun.

Cette exposition vous invite à explorer une terre de contrastes extrêmes des étendues arides du Grand Bara aux paysages saisissants du lac Assal, en passant par les formations volcaniques spectaculaires du lac Abbé. Chaque image révèle la beauté brute et la rudesse d’un environnement parmi les plus inhospitaliers du globe.

À travers son objectif, Jean-Michel Pelletier documente également la vie des peuples Afars et Issas, offrant un regard humain et authentique sur ces cultures ancrées dans des traditions anciennes.

Un témoignage rare et immersif, où la photographie devient mémoire vivante d’un Djibouti à la fois sauvage, fascinant et profondément humain.

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique. .

Bureau d’Information Touristique Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Discover Djibouti through the unique eyes of Jean-Michel Pelletier, whose photographic testimony between 1977 and 1979 captures with intensity an extraordinary territory.

L’événement Exposition photographique Souvenir de Djibouti Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GRAND CHATEAUDUN