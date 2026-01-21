Exposition photographique Street Art Esvres
Exposition photographique Street Art Esvres mardi 3 février 2026.
43 Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
2026-02-03
Du 1er au 28 février 2026.
Entrée libre
Venez vous plonger dans des œuvres de Street Art…
Jean-Claude PLAULT, Esvrien, apprenti faiseur de photos et sans prétention, touche à tout avec des préférences pour les photos de spectacles et de street art , viendra exposer ses œuvres sur le thème du Street Art au sein de la médiathèque d’Esvres.
La photo est pour lui un lien vers les autres permettant des échanges via les médias et surtout physiquement dans la rue, les salles de spectacle et autres lieux.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
mardi 16h 18h30
mercredi 10h 12h30 et 15h 18h
vendredi 16h 18h30
samedi 10h 12h30
Entrée libre. .
43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr
English :
Street Art photographic exhibition
Come and immerse yourself in works of Street Art…
From February 1 to 28, 2026.
Free admission
