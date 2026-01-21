Exposition photographique Street Art Esvres

Exposition photographique Street Art

43 Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-03

Venez vous plonger dans des œuvres de Street Art…

Entrée libre

Venez vous plonger dans des œuvres de Street Art…

Jean-Claude PLAULT, Esvrien, apprenti faiseur de photos et sans prétention, touche à tout avec des préférences pour les photos de spectacles et de street art , viendra exposer ses œuvres sur le thème du Street Art au sein de la médiathèque d’Esvres.

La photo est pour lui un lien vers les autres permettant des échanges via les médias et surtout physiquement dans la rue, les salles de spectacle et autres lieux.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

mardi 16h 18h30

mercredi 10h 12h30 et 15h 18h

vendredi 16h 18h30

samedi 10h 12h30

43 Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 72 45 mediatheque.esvres@tourainevalleedelindre.fr

English :

Street Art photographic exhibition

Come and immerse yourself in works of Street Art…

From February 1 to 28, 2026.

Free admission

