Exposition Photographique Sylviane Achard Rencontres souterraines le labo du 8 Romans-sur-Isère

le labo du 8 8 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-26

fin : 2025-10-18

2025-09-26

Le labo du 8 est heureux d’accueillir Sylviane Achard. Le vernissage a lieu en présence de l’artiste, le Vendredi 26 Septembre 2025 dès 19H.

le labo du 8 8 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes labodu8@gmail.com

English :

Le labo du 8 is delighted to welcome Sylviane Achard. The vernissage will take place in the presence of the artist, on Friday September 26, 2025 from 7pm.

German :

Le labo du 8 freut sich, Sylviane Achard begrüßen zu dürfen. Die Vernissage findet in Anwesenheit der Künstlerin am Freitag, den 26. September 2025 ab 19 Uhr statt.

Italiano :

Le labo du 8 è lieto di dare il benvenuto a Sylviane Achard. Il vernissage si terrà in presenza dell’artista venerdì 26 settembre 2025 alle ore 19.00.

Espanol :

Le labo du 8 se complace en recibir a Sylviane Achard. El vernissage tendrá lugar en presencia de la artista el viernes 26 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas.

